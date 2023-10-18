هجمات الاحتلال التركي تحرم أكثر من ألف طالب وطالبة من التعليم

صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا بما فيها ناحيتا شرا وشيراوا في عفرين ومقاطعة الشهباء منذ الرابع من تشرين الأول الجاري.

وأفادت عضوة هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء، عروبة خليل بأن هجمات دولة الاحتلال التركي تسبّبت بإغلاق 9 مدارس في ناحيتي شرا وشيراوا في عفرين حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأشارت عروبة إلى تعرّض مدارس العديد من القرى التابعة لناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء، القريبة من جبهات القتال مع مرتزقة دولة الاحتلال التركي للاستهداف وتابعت حديثها قائلةً: "لذا تمّ منذ 8 تشرين الأول الجاري، إغلاق 9 مدارس حفاظاً على سلامة الطلاب، وهذا ما يعني حرمان أكثر من ألف طالب وطالبة من التعليم".

وستبقى مدارس المناطق المذكورة مغلقة حتّى إشعارٍ آخر. ودعت عروبة منظمات حقوق الإنسان إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ هذه الهجمات.

(ر)

ANHA