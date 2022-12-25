هجمات الاحتلال التركي على قرى منبج تحرم 2735 طالباً من التعليم

تشهد قرى الريف الشمالي والغربي لمدينة منبج قصفاً مستمراً من قبل دولة الاحتلال التركي؛ ما تسبّب بحرمان أكثر من 2735 طالب/ـة من التعليم، وإغلاق (15) مدرسة؛ استُهدفت بشكل مباشر.

عن هذا الموضوع، قال المواطن، حسين الدرج من قرية الدرج الواقعة على خطوط التماس لجبهات منبج "تتعرض مدرسة الشمدان التابعة للقرية؛ للقصف من قبل دولة الاحتلال التركي يومياً".

وتابع: "الاحتلال التركي لا يفرق بين صغير أو كبير في قصفه؛ ويتسبّب بترهيب أطفال القرية، وحرمانهم من التعليم، فأين منظمات حقوق الطفل؟ أين المنظمات التي تدّعي الإنسانية؟".

أكد الدرج في ختام حديثه، رفضه لانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة، وقال "لن نترك أرضنا ولن نسلمها للدولة التركية المحتلة، سنبقى متمسكين بها ولا نغادرها مهما كثفت من قصفها على المنطقة".

وفي السياق ذاته، قال المتابع التربوي في الإدارة العامة للمدارس في مدينة منبج، أسامة الأحمد "يستمر الاحتلال التركي بقصفه على شمال شرق سوريا؛ مستهدفاً البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمساجد".

وتابع: "يستهدف الاحتلال التركي المدارس بشكل مباشر، ما أثّر سلباً على الواقع التعليمي في المنطقة، وهناك خطر كبير على المدارس الواقعة في القرى المحاذية لخطوط التماس؛ ما أدى إلى إغلاقها وحرمان المئات من الطلاب من حقهم في التعليم".

وبيّن "تستهدف دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها، الطلاب والمدارس بشكل مباشر".

وقال "نحتاج في الوقت الراهن إلى مرشدين نفسيين لأطفالنا الموجودين في القرى الحدودية، الذين لا يستطيعون استكمال تعليمهم؛ بسبب هجمات الاحتلال التركي، وحالة الذعر التي تسبّبها هذه الهجمات".

وأشاد الأحمد بالدور المهم للإدارة العامة للمدارس، وقال "بذلت الإدارة مجهوداً كبيراً للحفاظ على سلامة الطلاب في المناطق المحاذية لخطوط الجبهات؛ حيث قامت بإخلاء المدارس هناك، وعملت على إيجاد أماكن بديلة لهم ليستكملوا تعليمهم فيها، لكن، في كل مرة تقوم الدولة الاحتلال التركي باستهدافها".

وشدد الأحمد في ختام حديثه على أن "الهجمات التركية منافية للأخلاق الإنسانية، فهي تستهدف أرضنا ومنازلنا وحتى مدارسنا، وهذا إرهاب!"، مؤكداً على "المقاومة مهما اشتدت الهجمات".

(د)

ANHA