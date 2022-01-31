هجمات الاحتلال التركي على المنطقة مخطط لإعادة إحياء داعش

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 20 من الشهر الجاري، أهالي إقليم عفرين الذين خرجوا في تظاهرة في الذكرى الرابعة لبدء العدوان التركي على مقاطعة عفرين بتزامن مع هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، الذي يضم الآلاف من مرتزقة داعش، لمحاولة نشر الإرهاب مرة أخرى في المناطق الآمنة.

وفي الـ 21 من الشهر الجاري قصفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارتين عائدتين لوحدات مقاومة شنكال في وادي شيلو في شنكال مما أسفر عن استشهاد القيادي آزاد عز الدين والمقاتل أنور تولهلدان، إضافة إلى قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية عين عيسى (جهبل، مشيرفة) واستهداف المدنيين.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاء مع الإداريين في مجلس مقاطعة عفرين، في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

كلنا يد واحدة وهدفنا واحد

تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم سردم، ليلى علي عن مقاومة الشعب أمام هجمات الاحتلال التركي قائلة: " دائماً يكون شعبنا الهدف الوحيد لدولة الاحتلال، كما نرى كل يوم يستهدف منطقة من مناطقنا".

وأضافت ليلى علي" لا فرق بين شهباء وكوباني وحسكة وعين عيسى وشنكال فكلنا يد واحدة وهدفنا واحد، فمحاولة الدولة الفاشية استهداف مناطقنا هي لإضعاف ثورتنا وكسر إرادة شعبنا، وعلى العكس فشعبنا بات واعياً للحرب الخاصة تنتهجها تركيا".

وأكدت ليلى علي "مهما حاول الاحتلال التركي من خلال هجماته العشوائية استهدافنا، لن نضعف أبداً ومقاومتنا مستمرة حتى نحرر جميع أراضينا المحتلة والعودة إليها.

من جهتها لفتت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين، زلوخ بكر إلى أن الهجمات التركية مدروسة وبدقة من قبل عدة دول " إن جميع هذه الهجمات مدروسة من قبل حكومة دمشق وروسيا ودولة الاحتلال التركية وبالأخص سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة الذي يحوي العديد من إرهابيي داعش ".

وتابعت زلوخ "انتقاماً لداعش تستهدف دولة الاحتلال جميع الشعوب الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية كونها لا تخدم مصالحهم وتستهدف أيضاً تاريخ ثورتنا التي نجحت نجاحاً كبيراً".

وأشارت زلوخ إلى أن "محاولة دولة الاحتلال كهجومها على مناطقنا في عين عيسى والشهباء لتخفيف الضغط عن خلايا داعش على سجن غويران وذلك لمحاولة إعادة إحياء داعش في المناطق التي حررتها وحدات حماية الشعب والمرأة".

وأكدت زلوخ بكر الهدف من كل هذه الهجمات كسر إرادة الشعب لأنها إرادة منظمة على أساس حرب الشعب الثورية "سينال الشعب حريته ويحقق مراده وبإرادته سنحرر جميع المناطق من الإرهاب التكفيري".

بإصرارنا على المقاومة سينجح مشروع الأمة الديمقراطية

أما الإداري في لجنة المتابعة لمجلس مقاطعة عفرين، يحيى محمد فقال: "يطمع أردوغان باحتلال كل منطقة فيها أمن واستقرار، عن طريق مرتزقته الذين ينفذون جرائمه وإرهابه في شمال وشرق سوريا".

تابع محمد حديثه" في الذكرى السنوية الرابعة لبدء عدوان الاحتلال التركي على عفرين، استهدف المرتزقة مكان التظاهرة، وبعدها ذهبوا إلى ناحية تل رفعت وقصفوها أيضاً، ومن جهة أخرى قاموا بتفعيل الخلايا النائمة في الحسكة لانتشار إرهاب داعش مرة أخرى في المنطقة، ومحاولة إفشال مشروع الأمة الديمقراطية ".

وفي ختام حديثه أكدَ يحيى محمد أن "مشروع الأمة الديمقراطية سينتصر بإصرارنا على المقاومة، وسنحرر جميع مناطقنا المحتلة".

(ف)

ANHA