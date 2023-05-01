هجار رستم: ثروات شمال وشرق سوريا ملك جميع السوريين

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء (18 نيسان)، مبادرة لحل الأزمة السورية، من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة السوريين.

وركزت الإدارة الذاتية على مسألة توزيع الثروات والمواد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية، رئيس الإدارة العامة لمكتب التخطيط والإحصاء في الإدارة الذاتية، هجار رستم أوضح: "بالنسبة لتقسيم الثروات الباطنية، ثروات الوطن لكافة الشعب السوري، بموجب العدالة والمساواة، وتتحقق العدالة للوطن بتوزيع الثروات بشكل عادل، وجاءت مبادرة الإدارة الذاتية لتقسيم الموارد بشكل عادل لكافة السورية، لتخدم الشعب السوري بالدرجة الأولى".

وبيّن هجار رستم أن مناطق شمال وشرق سوريا تعتبر السلة الغذائية والاقتصادية لسوريا عموماً، لما تمتلكه من ثروات استراتيجية من الذهب الأبيض والأسود والأصفر. وقال: "كل أبناء الوطن لهم الحق في التمتع بالثروات الموجودة على الأراضي السورية، والإدارة الذاتية لا تحتكر ثروات المنطقة، لأن الثروات لجميع السوريين".

(خ)

ANHA