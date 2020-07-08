حفتر: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا

وقال حفتر كلمة خلال إلقاءه كلمة في حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش الليبي إن "العدوان التركي يهدد وحدة ليبيا واستقرار المنطقة".

هذا وتدخلت تركيا عسكريًا في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وحذر قائد الجيش من أن "تركيا تسعى للسيطرة على مقدرات وثروات البلاد"، مشددًا على أن الجيش لن يسمح "باستغلال الوضع الراهن لجلب الأسلحة والمرتزقة".

وتعهد القائد الليبي "بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على ليبيا"، و"التمسك بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة الأتراك من ليبيا".

وأعلن حفتر "استمرار عملية بناء القوات المسلحة لحماية البلاد من الغزاة الأتراك".

وقبل أيام، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق اتفاقًا عسكريًا، اعتبره الجيش الليبي مسًّا بسيادة البلاد.

(ش ع)