حفتر: جميع المبادرات لحل الأزمة الليبية انتهت بالفشل الذريع

وكشف حفتر خلال كلمة له أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار القائد العام للجيش الليبي إلى أن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع.

وأضاف حفتر أن "المبادرات التي قدمت سابقًا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي"

وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الوطني الليبي، قرارًا لجميع المنشآت باستئناف عمليات إنتاج وتير النفط اعتبارًا من اليوم 18 سبتمبر، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

(أ ع)

ANHA