حفتر يلتقي وفد أمريكي وصحيفة تتحدث عن مقترحات جديدة لإخلاء منطقة الهلال النفطي

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الوفد يحمل مقترحًا أميركيًّا لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق عن مصادر مقربة من وزير داخليتها، فتحي باشاغا، تلميحه لحدوث تعديل وزاري وشيك، يشغل بموجبه منصب وزير الدفاع، الذي يتولاه فايز السراج.

يأتي ذلك فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيسين اتفقا على أهمية منع التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، والتي تستخدم "الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية"، على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره.

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، في إطار إعلان القاهرة، كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

وبالتزامن، وصل أمس إلى القاهرة وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

وتأتي الزيارة عقب يومين من دعوة مجلس النواب الليبي الجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأى أن هناك خطرًا وشيكًا يطال أمن البلدين، ورجحت مصادر مصرية إجراء لقاء بين الرئيس السيسي والوفد الزائر.

(آ س)