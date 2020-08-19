حفتر يلتقي مدير المخابرات الحربية المصرية في مقر قيادة الجيش

ووفقًا للمكتب الإعلامي للجيش الليبي فإن حفتر تلقى خلال اللقاء رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر مدير إدارة المخابرات الحربية.

وكان مصدر مصري مسؤول أعلن، الثلاثاء، أن ما تردد عن وجود اتفاق قطري تركي لتحويل ميناء مصراتة الليبي إلى ميناء لأنقرة يعد تجاوزًا وتهديدًا للمنطقة بأكملها.

وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه يبدي استغرابه لما يتردد عن تحويل مدينة مصراتة الليبية إلى قاعدة عسكرية تركية عقب زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، وما تم تداوله بوسائل الإعلام عن مشروعات لتحويل مدينة مصراتة ذات الدور المهم في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية، مشيرًا إلى أن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجًا عن المنطق الذي بُني عليه اتفاق "الصخيرات" والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أن تركيا وقطر وحكومة الوفاق اتفقتا على منح جوازات سفر ليبية للمرتزقة الذين جلبتهم تركيا وقطر لإسناد حكومة الوفاق في طرابلس.

(ش ع)