حفتر يكمل جولته الأوروبية ويلتقي ميركل

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان نقلته وكالة رويترز "أكدت المستشارة أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة لقائد الجيش الوطني حفتر على عدة دول أوروبية, حيث التقى مساء أمس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

ويقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر, قوات حكومة الوفاق الليبية التي تدعمها تركيا بشكل مباشر عبر إرسال القوات والمرتزقة والاسلحة على الرغم من تعهداتها خلال مؤتمر برلين.

ويثير التدخل التركي في ليبيا بالإضافة إلى قضية اللاجئين السوريين خلاف حاد بين تركيا والدول الأوروبية التي رفضت الابتزاز التركي لها.

(آ س)