حفتر يعود مجددًا إلى السباق الرئاسي الليبي

بعد أيام من الأخذ والرد بشأن مشاركة خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية، أفادت مصادر صحفية برفض محكمة استئناف طرابلس حكمًا باستبعاد قائد الجيش الليبي من السباق المرتقب، المقرر يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ "الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها".

وعلّق قائد الجيش مهامه العسكرية رسميًّا، معلنًا تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.

ويذكر أن عودة حفتر سبقتها أيضًا عودة مماثلة للمرشح سيف الإسلام القذافي، بعد أن أصدرت محكمة استئناف سبها، مساء أمس الأحد، حكمًا لصالحه في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية.

(د ع)