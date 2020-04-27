حفتر يعلن إلغاء اتفاق الصخيرات ويقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد

وفى وقت سابق أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، رصد تدريبات جوية تركية لاستهداف مواقع داخل ليبيا.

وقال المسماري إن تركيا "تهدد دائماً باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة، وبالفعل رصدنا في الأيام الماضية كيف أن هناك مجموعة من الطائرات قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، والمناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت فيها 4 طائرات مع طائرة تزود بالوقود".

وأعلن المسماري أن قوات تركية برية شاركت مؤخراً في هجوم كبير شنته قوات حكومة الوفاق على مدينة ترهونة، الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن الهجوم جرى "على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها".

(أ ع)