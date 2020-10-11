حفتر وعقيلة في القاهرة لإجراء مباحثات موسعة

وبحسب مصادر ليبية رفيعة المستوى، فإن زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة تتزامن مع زيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لمصر لحضور نفس الاجتماعات، وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت المصادر في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار" أن مصر كان من المقرر أن تحتضن في الفترة من 10-14 أكتوبر الجاري مؤتمرًا هو الأكبر للمصالحة الوطنية الليبية بمشاركة عشرات الشخصيات وشيوخ القبائل، وعدد من النواب، وذلك لبحث إبرام مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي كافة.

وبحسب المصادر فإن التنسيق لعقد مؤتمر حاشد للمصالحة الليبية مازال قائمًا رغم عدم توافق الأطراف الليبية الموجودة في القاهرة حتى الآن على رؤية موحدة للخروج من الأزمة.

وفي وقت سابق احتضنت مدينة الغردقة المصرية، مباحثات بين الفرقاء الليبيين كان أساسها توحيد المؤسسة العسكرية، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي، على أساس مخرجات برلين ومبادرة القاهرة.

وتسعى مصر إلى تهيئة المناخ المناسب بين الأطراف الليبية، وذلك لإحداث توافقات تؤدي إلى استقرار الأوضاع في البلاد.

(أ ع)