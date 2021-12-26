حفلة ترفيهية للأطفال احتفاء بالسنة الجديدة في مخيم لمهجري منطقة سري كانيه

وحضر الاحتفالية، التي نظمت في قاعة مجلس مخيم واشو كاني، الواقع في بلدة توينة، غرب مدينة الحسكة، المخصص لمهجري منطقة سري كانيه المحتلة، العشرات من الأسر والأطفال المهجرين قسراً عن ديارهم، والقاطنين ضمن المخيم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة الحسكة.

وضمت الاحتفالية نشاطات وفقرات فنية متنوعة، بين "أغانٍ فلكلورية وعروض مسرحية وعقد حلقات الدبكة الشعبية، وتوزيع الحلويات".

وبيّنت الناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، أن الهدف من تنظيم الاحتفالية الترفيهية للأطفال، كان في الدرجة الأولى مسعى لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم؛ نظراً للمعاناة التي يعيشها المهجرون بعيداً عن ديارهم، ضمن المخيم.

(نـ م/أم)

ANHA