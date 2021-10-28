حفلة تخرج لأول دفعة لطلاب جامعة كوباني

وأقيم الحفل في صالة الفرات على طريق حلب بمدينة كوباني حضرته عائلات الطلاب المتخرجين.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لجامعة كوباني شيرين مسلم كلمة رحبت من خلالها بالحضور، وقالت إن "افتتاح جامعة كوباني بعيد الحرب التي شهدتها المدينة الصغيرة خطوة مباركة وتاريخية ومع اقتراب اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني نتذكر تلك المقاومة التي أبديت في هذه المدينة التي استطاعت فيما بعد نفض غبار الحرب عن نفسها وافتتاح جامعة كوباني".

وأضافت شيرين قائلة "طلابنا اليوم هم بناة المستقبل ونتمنى منهم أن يعملوا بجد لأجل مناطقهم ومجتمعهم وأن يناضلوا بقلمهم وفكرهم ضمن هذه الثورة التي نعيشها ضد الاحتلال".

وأهدت شيرين في ختام كلمتها تخرج أول دفعة من طلاب جامعة كوباني إلى "جامعة عفرين التي قاومت الاحتلال التركي".

ومن ثم قدم المغني حسين خاني عرضاً غنائياً ليلقي بعدها الشاعر حمي كوباني بيت شعري عن النضال والمقاومة والحفاظ على اللغة الأم.

وكما ألقى دجوار كوباني بيت شعر أهداه للشهداء الذين أصبحت خطوة كهذه من ميراث نضالهم، بالإضافة إلى ذلك قدم المغني خليل جان عرضاً غنائياً.

وفي الختام قدم إداريو الجامعة شهادات التخرج للطلاب ليتوجهوا بعد ذلك إلى زيارة مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني تخليداً لذكرى الشهداء وتضحياتهم وإهداء هذا النجاح لهم.

هذا وتضم جامعة كوباني406 طالباً وطالبة تتخرج منهم الدفعة الأولى بعدد 30 طالب وطالبة.

(م ع/ج)

ANHA