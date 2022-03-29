حفلة لأبناء الشهداء بمناسبة ميلاد القائد أوجلان في مركز دجلة للثقافة والفن

نظم مجلس عوائل الشهداء حفلة لأبناء الشهداء بمناسبة حلول ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان التي تصادف 4/ نيسان، في مركز دجلة للثقافة والفن بناحية ديرك.

وبحضور أبناء الشهداء وذويهم، بدأت مراسم الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدمت فرقة جودي عدة فقرات غنائية، وبعدها قدمت كل من الطفلتين سورخين خالد وجاندا رمضان فقرات غنائية للأطفال لزرع الابتسامة على وجوههم، تلاها تقديم فرقة كوليلكن كردستاني عدة أغاني فلكلورية.

وبعد الانتهاء من مراسم الحفلة تم توزيع الهدايا وهي عبارة عن زي كردي خاص بالأطفال على أولاد الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك.

(س م)

ANHA