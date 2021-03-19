حفلان للأطفال بمناسبة نوروز 2021

الشهباء

تستمر الفعاليات والنشاطات بمناسبة نوروز 2021، في مناطق شمال وشرق وسوريا، وفي هذا السياق نظمت حركة الهلال الذهبي بالتنسيق مع حركة الثقافة والفن في إقليم عفرين حفلًا فنيًّا لأطفال مقاطعتي عفرين والشهباء، وتم تقديم 20 فقرة فنية خلال الحفل، تضمنت الأغاني والمسرحيات والدبكات الفلكلورية، وألعاب الخفة.

وتخلل الحفل كلمتان باسم حركة الهلال الذهبي ألقتها العضوة شيرين رشيد، وكلمة باسم حركة الثقافة والفن ألقتها الرئيسة المشتركة، رومات بكو، باركتا فيها نوروز 2021 على كافة الأطفال، وتمنتا أن يحتفلوا بنوروز العام القادم في عفرين.

وشكرت الكلمتان كل من ساهم في تنظيم الحفل.

ثم بدأت الفرق الفنية بتقديم عروضها، وسط تفاعل الأطفال معها.

وأنهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة.

قامشلو

وفي المركز الثقافي في ناحية تل حميس نظم حفل لأطفال ناحيتي تل حميس وتل براك، بمناسبة قدوم نوروز 2021، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والغنائية.

وخلال الحفل ألقت عضوة المركز الثقافي في تل حميس هديل العبد الله، كلمة باركت فيها نوروز 2021 على الأطفال والقائد عبد الله أوجلان، وأسر الشهداء، وتمنت أن يعم السلام في كافة أرجاء العالم.

ثم بدأت الفرق الفنية تقديم عروضها، التي تضمنت مسرحيات ودبكات فلكلورية، وأغاني.

وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير.

وانتهى الحفل بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية.

ANHA