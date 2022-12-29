حفل توقيع ديوان للشاعر كمال نجم بعنوان  Şevbêrkên Spî

فعاليات الاتحاد الثقافة والأدبية والتي تنظم تحت شعار " الشموع العشر الأخيرة" شهد في يومه التاسع، حفل توقيع ديوان شعر للكاتب والشاعر كمال نجم حمل عنوان"" Şevbêrkên Spî.

وشارك فيه العشرات من المثقفين ولكتاب والشعراء ورواد الأدب وممثلين عن اتحاد الإعلام الحر والمؤتمر الإسلامي الديمقراطي، وأقيمت قي مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان في حي السياحي في قامشلو.

فعالية اليوم التاسع، بدأت بإيقاد 9 شموع والوقوف دقيقة صمت، القى بعدها عضو الهيئة الإدارية في اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان، أحمد حسيني، كلمة رحب من خلالها بالحضور، وأشاد بدور الشاعر كمال نجم ونتاجه خلال الأعوام الطويلة في تأليف الاشعار الأدبية الكردية.

وعن الكتاب تحدث الصحفي، ديار بوطي، "خلال قراءتي لهذا الكتاب وجدت معاني الأدب الكردي والمعاني التاريخية في الأحرف التي كتبت بداخله، يحصل الشعر على ميزة خاصة عندما يجتمع كلاً من "الخيال والتشبيه والادب" في عبارات الشاعر الذي وضعها في شعره، وهذا ما فعله الشاعر، كمال نجم، وخاطب بها ذهن القارئ".

تلا ذلك كلمة للكاتب والشاعر، كوني رش، وقال فيها " الشاعر كمال نجم، يثبت لنا مدى أهمية للغة الام من خلال مجموعته الشعرية الخامسة، والتي الفها ايضاً باللغة الكردية، فهو ايضاً ممن سار على طريق سيداي جكر خوين والكثيرين من الشعراء والأدباء الكرد الذين حفروا أسمائهم بالأحرف الذهبية على صفحات التاريخ".

اما من جهته أشار الكاتب محمود عبدو، إلى المعاني الذي تحويها الكتاب من جماليات تاريخية وأدبية وثقافية وتابع "استطاع من خلال كلماته الشفافة والواضحة إعطاء طابع فني لكتابه ومجموعته الخامسة، وعبر عن الكلمة التي تقول الشاعر كالمرأة يعكس واقع حياتنا بصورته الصحيحة في شعره".

ومن ثم قرء الشاعر، كمال نجم، عدة أبيات من مجموعته ومؤلفاته الخمسة للمشاركين، ومن ثم وقع نسخ من مجموعته وأهداها للحضور.

هذا وبدأت فعالية "الشموع العشرة الأخيرة" في الـ 21 من كانون الأول الجاري بفعاليات ثقافية وادبية، ويحمل الشعار في معناه "الأيام العشرة الأخيرة من العام واستقبال عام جديد"، هذا ومن المقرر ان تنتهي الفعالية في الـ 30 من هذا الشهر الجاري.

(ك أ/سـ)

ANHA