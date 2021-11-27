حفل توقيع ثلاثة كتب في مدينة الطبقة

وحضر حفل توقيع الكتب العشرات من المثقفين والكتاب والشعراء من مدينة الطبقة، وذلك في صالة مركز الثقافة والفن في المدينة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي الطبقة، أحمد الأسعد كلمة هنأ فيها هذا الحفل وأكد على أهمية الكتب وقال: "الكتاب أحد أهم الأدوات للحصول على المعرفة، وهو بلا شك أحد عوامل الازدهار والتقدم البشري، والكتاب يوسع آفاق القارئ ويبعده عن العالم الضيق، ويمده بخلفية لغوية كبيرة ويساعد على استغلال الوقت بما ينفع".

من ثم بدأ الكُتّاب بإلقاء لمحة عن كتبهم والتي حملت العناوين التالية "بوح كبرياء" قصائد للشاعرة بشرى منصور, و"رواية الحذاء" للكاتب سلام حسين. وكتاب "ربيع العمر" قصائد للشاعر مصطفى الحاج.

تلاها تم تكريم الكتّاب من قبل لجنة الثقافة والفن بالطبقة واتحاد المثقفين.

وفي ختام الحفل، تم توقيع الكتب من قبل الكتاب وتوزيعها على الحضور.

ع ص

ANHA