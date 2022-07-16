حفل توقيع ستة كتب من اصدارات اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان في ديرك

وبدأ حفل التوقيع الذي حضره العشرات من المثقفين والأدباء والكتّاب بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم عرف الكتاب عن فحوى مؤلفاتهم.

والكتب التي تم توقيعها خلال الحفل هي كتاب " تاريخ قامشلو" للكاتب كوني رش،" قصائد منذورة للريح" للكاتب عبدالمجيد قاسم، "سر البقاء" للكاتب عامر فرسو، " في ارتطام الجهات" للكاتب محمد باقي محمد، " "TÎPÊN QUMÊللكاتب لقمان عبدالرحمن، " DANÊN BI CEJA PEYVA DESTPEKE" للكاتب كمال نجم.

وخلال مراسم حفل توقيع الكتب الستة تحدث لوكالتنا عضو اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان أحمد الحسيني وقال: " إن حفل توقيع الكتب نظم للمرة الأولى في مقاطعة الحسكة، والمرة الثانية في قامشلو واليوم في مدينة ديرك والهدف منه هو تقديم ستة كتب باللغة الكردية والعربية للقراء، وحاجة القراء إلى كتب منوعة باللغات الموجودة في المنطقة".

وأضاف الحسيني" إن الكتب التي تم توقيعها ستة كتب، أربعة كتب باللغة العربية وكتابان باللغة الكردية والتي تمت طباعتها من قبل اتحاد المثقفين".

هذا وبعد الانتهاء من حفل توقيع الكتب تم توزيعها مجاناً على الحضور.

(ع ع/سـ)

ANHA