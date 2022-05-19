حفل توقيع كتب لثلاثة كتّاب في الحسكة

والكتّاب الذين وقعوا كتبهم هم " هوزان كركوندي صاحب كتاب(العشق الأزلي) وأحمد عبد الرؤوف لكتابه ( ليس لي) والكاتبة فاطمة أحمد لكتابها باللغة الكردية( DIZIYA BEXCA ).

وخلال حفل توقيع الكتب، ألقى عضو اتحاد المثقفين أزهر أحمد كلمة ، أثنى فيها على دور الكتّاب في وصول المجتمع لحالة من الوعي الثقافي ونشر ثقافة القراءة ضمنه.

وأكد أنهم كاتحاد المثقفين مستمرون في إتمام أي جهد ثقافي يدخل في خدمة المجتمع وحقيقة ثورة روج آفا.

وقال: كتاب من سري كانيه المحتلة كتبوا عن أوجاعهم وأوجاع المهجرين من منازلهم بسبب الاحتلال التركي .

إلى جانبه تحدث الشاعر والناقد الأدبي عبد الوهاب بيراني عن مضمون الكتب وعن قيمتها الأدبية، وتوسع خلال حديثه بتوضيح أهمية قراءة الكتب في تطور المجتمع ومساعدته في إعطائه النمو والرقي.

وضم برنامج حفل التوقيع، إلقاء قصائد عدة من قبل مجموعة من الشعراء وهم " لقمان عبد الرحمن و إسماعيل الحصن ورضوان يوسف" .

واختتم الحفل بتوقيع الكتب ومقطوعة موسيقية قدمت من قبل الفنان معصوم شكاكي.

(ن م/سـ)

ANHA