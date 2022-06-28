وحضر حفل التوقيع العشرات من وذويهم. وبدأ الحفل بكلمة عضو اللجنة التحضيرية بمسابقة "كاتب المستقبل" عبد المجيد خلف، قال فيها إن الهدف من هذه المسابقة تطوير مستوى التعليم لدى الأطفال، واكتشاف مواهب الاطفال ليصبحوا كتاب في المستقبل".

وبعدها تم عرض مسرحية بعنوان "المحافظة على البيئة" من قبل اللجنة التحضيرية لمسابقة (كاتب المستقبل).

ويتضمن كتاب "النجوم المتبسمة" عدد من القصص باللغتين الكردية والعربية، وهي القصص الفائزة في مسابقة "كاتب المستقبل".

ومن ثم توقيع الكتاب من قبل الأطفال الذين تضمن الكتاب قصصاً لهم.

وتنظم مسابقة كاتب المستقبل سنوياً منذ عام 2020، حيث طبع كتاب الدورة الأولى تحت عنوان "ضحكة الربيع".

(ا. ي/ك)

ANHA