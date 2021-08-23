حفل توقيع 3 كتب في ديرك نظمه اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة

تجمع العشرات من المثقفين والكتّاب واعضاء مؤسسات المجتمع المدني لحضور حفلة توقيع على 3 كتب من نتاج الكاتب برادوست ميتاني وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تحدث الكاتب برادوست ميتاني عن مؤلفاته المطبوعة والتي سيتم التوقيع عليها بحضور العشرات من المثقفين.

وتطرق ميتاني إلى التعريف بمؤلفاته الثلاث التي تم عرضها في معرض الشهيد هركول الخامس في مدينة قامشلو.

ووقّع ميتاني على ثلاثة كتب ضمن حفل نظمها اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة فرع ديرك، وتحمل كتبه عناوين "بوابة إلى مدخل التاريخ الكردي القديم"، " البرزخ"، وكتاب باللغة الكردية.

وبعد التعريف عن مؤلفاته وقّع الكاتب برادوست ميتاني على مؤلفاته وتم توزيع نسخ منها على الحضور والمشاركين في حفل التوقيع.

(ع ع/ل)

ANHA