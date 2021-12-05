حفل ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة في الحسكة

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992، والذي يصادف الـ 3 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، نظم مركز رنكين لذوي الاحتياجات الخاصة، التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، احتفالاً للأطفال الموجودين في مقاطعة الحسكة.

وزُيّن المركز بالشرائط الملونة، ورسومات ملونة أنجزها أطفال المركز.

وبدأ الاحتفال بالتصفيق على وقع أغاني الأطفال ورقص الأطفال بشكل جماعي على وقع تلك الأغاني، وسط بهجة وسرور ارتسمت على وجوه الأطفال.

وتخلل الحفل مسابقات عن رموز ايمائية، وكذلك الركض، والعد على الأصابع، والعديد من المسابقات في مجالات يتلقاها الأطفال يومياً في المركز.

وعن الحفل، قالت الادارية في مركز رنكين حليمة فاطمي "نحاول عبر هكذا حفلات إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال الموجودين لدينا، وهي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وافتتح مركز رنكين لذوي الاحتياجات الخاصة في الـ 25 من آذار/ مارس 2019 من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهو الوحيد من نوعه في مقاطعة الحسكة، لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد، والصم والبكم، والذين تراوح أعمارهم بين الـ 4 سنوات وحتى الـ 12 سنة.

(م ع/أم)

ANHA