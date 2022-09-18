نظمت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة حفل تكريم لـ15 من راقصات البالي، وقدم، عرض مسرحي بعنوان " مدرسة المشاغبين" من قبل مدرسة المسرح التابعة لمركز محمد شيخو الثقافي، في قامشلو.

وساهم في إعداد وتأليف المسرحية عبد المجيد خلف، وشارك في التمثيل فيها 9 ممثلين من مدرسة المسرح.

وقدمت المسرحية بهدف توعية الأجيال وانارة طريقهم وترشيدهم لطريق إن الحياة لا تنفع دون علم ومعرفة، وان الوقت ليس كالسابق فالأن جميع الأعمال تحتاج الى حساب وكتاب، وقراءة ومعرفة، وتسليط الضوء على التعليم واهميته لدى الفرد والمجتمع وتأثيرها على الحياة.

في حين كرمت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة 15 راقصة بالي من فئة الأطفال، انهين التدريب برعاية الهيئة.

(ك آ/سـ)

ANHA