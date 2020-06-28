حفل تكريم لقوات حماية المجتمع لدورها الكبير في حماية المحاصيل الزراعية

مع بدأ موسم حصاد المحاصيل في شمال وشرق سوريا، انتشرت قوات حماية المجتمع بين المحاصيل لحمايتها من الحرائق التي تسببت في العام المنصرم بخسائر كبيرة للمزارعين.

ونظمت قوات حماية المجتمع في مقاطعة قامشلو اليوم، حفل تكريم في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، شارك فيه المئات من أعضاء حماية المجتمع من مختلف نواحي ومدن وبلدات مقاطعة قامشلو لتكريمهم على جهودهم في حماية المحاصيل.

وبدأ حفل التكريم بدقيقة صمت، ألقى بعدها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس كلمة توجه من خلالها بالشكر لأعضاء قوات حماية المجتمع في حماية المحاصيل، وقال" إننا نمر بمراحل وأزمات، وإننا مستهدفون من كل الجوانب، لذا علينا أن نكون حماة لهذه الأرض، لأن العدو يريد ضرب اقتصادنا وحرق محاصيل الأهالي ".

كما ألقت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزا يوسف كلمة حول دور قوات حماية المجتمع في حماية المحاصيل، وقالت" الآن نحن نبني مجتمعًا محميًا مقاتلًا ومنظمًا على أساس العيش المشترك والتعايش المشترك، وعلينا أن نساند بعضنا في كل الظروف، ونأخذ القوة من أنفسنا، ونقول لقوات حماية المجتمع رأينا كيف لعبتم دوركم في حماية مكتسبات الشعب".



وفي نهاية حديثها شكرت فوزا يوسف كافة أعضاء حماية المجتمع، ونوهت أن وقوفهم لحماية المحاصيل أعطى القوة والطمأنينة للمواطنين في شمال وشرق سوريا.

واختتم الحفل بتكريم أعضاء قوات حماية المجتمع في مقاطعة قامشلو، من قبل المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة وحزب الاتحاد الديمقراطي ولجنة الاقتصاد في إقليم الجزيرة.

(ك-ع/سـ)