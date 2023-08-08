حفل تكريم لأبناء الشهداء في مدينة الرقة

وحضر تكريم أطفال الشهداء الذي جاء بعد خضوعهم لدورة تدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مدرسة حطين في الرقة، ذوو الأطفال وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في مجلس الرقة العسكري ومنظمات المجتمع المدني وجرحى الحرب.

بدأ التكريم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل شهداء في الرقة أحمد الحمود كلمة رحب فيها بالحضور وقال: "نكرم اليوم أبناء شهدائنا الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير مدينتنا ،كما يتوجب علينا وعلى كل صاحب ضمير حي تكريم أبناء شهدائنا لأنهم هم ميراث شهدائنا، ونعاهدكم أن نكمل خطى شهدائنا حتى آخر رمق في حياتنا".

ومن ثم تم تكريم المعلمين الذين أشرفوا على تدريب الأطفال، من قبل العضوة في مكتب عوائل الشهداء في مجلس الرقة العسكري نوروز أحمد وفاطمة بحبوح الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا وميادة النعمان الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الرقة.

وتلا تكريم المعلمين تكريم أبناء الشهداء من قبل معلمي لجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة.

واختتم حفل التكريم بعرض مسرحية بعنوان أزهار المستقبل قدمها أبناء الشهداء تلتها عروض قدمها أبناء الشهداء.

(م خ/سـ)

ANHA