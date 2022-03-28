حفل تخرج وتكريم للمتفوقين والناجحين في تعلم اللغة الكردية بمنبج

حضر حفل التخرج أعضاء وعضوات لجنة التربية والتعليم، والمؤسسات المدنية والعسكرية، الإدارة المدنية الديمقراطية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلته كلمة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي، سهام حمو هنّأت فيها جميع الناجحين والمتفوقين في المراحل الثلاثة للغة الكردية، وأكدت على أهمية تعلم كل مكون بلغته الأم؛ لأنها هوية الشعوب.

من جانبها، قالت الرئاسة المشتركة لمكتب تعليم اللغات، إلهام أتاش: "إلى قمم الطموح يسعى أولو الهمم، وبعلو الهمم تقاد الأمم وترتقي، وإن الأمة التي تهتم بمتفوقيها هي الأمة التي تنجز وتنجح، وها نحن اليوم نرى ذلك في هذه المناسبة الغالية ونقطف ثمار أعمالنا بنجاح ٩٨ طالباً/ـة".

فيما قدمت الفنانة قمر فريج وصلة غنائية باللغة العربية والكردية، وسط عقد الحضور حلقات الدبكة، كما قدمت فرقة "آرين" التابعة لمركز الثقافة والفن في منبج وريفها فقرات من الدبكة الفلكلورية الكردية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على المتفوقين في المراحل الثلاثة، حيث بلغ عدد الطلاب في المرحلة الأولى ١٩ طالباً/ـة، والمرحلة الثانية٢٦ طالباً/ـة، والمرحلة الثالثة ٥٧ طالباً/ـة، وبعدها تم تكريم ١٢ طالباً/ـة من الأوائل والمتفوقين في اللغة الكردية.

(ش س/د)

ANHA