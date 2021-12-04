حفل لذوي الاحتياجات الخاصة في كوباني بهدف إيصال رسالتهم للمجتمع

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة كوباني، ظهر اليوم السبت، عدد من الشخصيات السياسية في إقليم الفرات وممثلون عن الإدارة الذاتية في الإقليم وأعضاء من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في مقاطعة كوباني.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم الفرات حيدر محمود كلمة، ناشد فيها المجتمع عدم النظر بعين الشفقة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أنهم عالة على المجتمع.

وأشار حيدر محمود إلى أن "المفهوم الذي قمنا ببنائه في خيالنا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون العمل وعليهم البقاء في المنزل؛ مشكلة كبيرة، وأتمنى أن نزيل هذا المفهوم من خيالنا".

وبدورها، قالت الرئيسة المشتركة لجمعية "تيريج" لذوي الاحتياجات الخاصة، أميرة العلي، إن "ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا يعانون من جميع النواحي، وغالباً ما يقوم الأهالي بإخفائهم، لذا رسالتي للأهالي أن يكونوا على قدر الإنسانية تجاههم، وهذا هو الهدف من إقامتنا لهذا الحفل".

وبعدها تم تكريم جمعية "تيريج" من قبل هيئة الشؤون الاجتماعية في إقليم الفرات تقديراً لجهودها في مساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة.

ثم قام أعضاء مركز ذوي الاحتياجات بتقديم مسرحية عرضوا من خلالها معاناتهم ورسالتهم للمجتمع، وإلقاء بعض القصائد الشعرية، ليختتم الحفل على وقع الأغاني.

ويوجد في إقليم الفرات حالياً 3500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 1650 فقط في مقاطعة كوباني، حسب إحصائية قامت بها جمعية "تيريج" لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن يوم الـ 3 من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، والذي صادف يوم أمس الجمعة، يعتبر يوماً عالمياً لذوي الاحتياجات الخاصة، خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، وذلك لدعمهم معنوياً.

(ن ك/ج)

ANHA