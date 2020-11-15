حفل غنائي وموسيقي على خشبة المسرح الثقافي في الرقة

وتضمن الحفل وصلات فنية عربية وكردية عدة قدّمها نخبة من فناني الرقة، منهم المغني الشعبي ملك اليتم، حمد الشبلاوي، الفنان الكردي محمد نوح.

في بداية الحفل الغنائي، قدّمت الفرقة الموسيقية عزفًا جماعيًّا، ولاحقًا، أدى العازفون بعض المقطوعات المنفردة كلٌّ على آلته الموسيقية، ثم قدّم الفنان الكردي محمد نوح أغنية من التُراث الكردي مع العزف على آلة البزق، وبعدها قدّم الفنان "أحمد الزهراوي" عددًا من أغاني التراث السوري والقدود الحلبية.

هذا ويواظب مركز الرقة للثقافة والفنون من حين لآخر على تنظيم حفلات موسيقية وأمسيات شعرية ضمن نشاطاته الثقافية المتواصلة في مدينة الرقة.

(ح م/ م)

ANHA