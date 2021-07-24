حفل فني في تربه سبيه ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي

ضمن فعاليات حركة الهلال الذهبي بإقامة أسبوع ثقافي في مدن و نواحي إقليم الجزيرة، أقيمت مساء اليوم فعالية فنية وثقافية في ناحية تربه سبيه شارك فيها العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه من كرد وعرب وسريان.

وتضمنت الفعالية حفلاً غنائياً أقيم في حديقة القوس أمام مدخل الناحية الغربي، وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها قدمت فرقة كوما ستيرا زيرين من قامشلو مجموعة من الأغاني الفلكلورية. كما شاركت الفنانة أفين بلال من عفرين بمجموعة من أغانيها.

كما قدمت فرقة الشهيدة دليلة آكري من عامودا مجموعة من الأغاني الفلكلورية.

واختتم الحفل بعقد حلقات الدبكة.

( ر ر/ك )

ANHA