حفاظًا على السلامة العامة إتلاف مواد منتهية الصلاحية في الشيخ مقصود بحلب

وحفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لانتشار حالات التسمم المرتبطة باستهلاك مواد منتهية الصاحية، عملت لجان الضابطة التابعة لبلدية الشعب في حي الشيخ مقصود على مصادرة كمية من المواد في عدد من المحال التجارية.

والمواد المصادرة هي عبارة عن مشروبات غازية ومواد غذائية.

المواد أُتلفت في مكب النفايات الموجود في أقصى الجهة الشمالية من حي السكن الشبابي.

عضوة لجنة الضابطة ريفان عبدو نوهت إلى أن الهدف الرئيس من مصادرة هذه المواد هو حماية المجتمع من سموم المواد الحافظة منتهية الصلاحية لتجنب ظهور أمراض تهدد سلامة الأهالي.

ويذكر أن أعضاء الضابطة التابعة لبلدية الشعب يكثفون من جولاتهم بهدف ضبط السوق والعمل على منع المتاجرة بالمواد منتهية الصلاحية لحماية المستهلكين.

(كروب /سـ)

ANHA