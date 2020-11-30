حديقة القائد أوجلان في حي الشّيخ مقصود إرث وشاهد على مقاومة الشّهداء

تعتبر حديقة القائد عبد الله أوجلان من أبرز المعالم التي تشدّ الانتباه في حي الشيخ مقصود أحد أكبر أحياء مدينة حلب، كما لقّب بحيّ المقاومة.

الأهمية البالغة التي تلقتها الحديقة هي إرسالها رسالة إلى العالم أجمع مفادها أنّ المقاومة التي انفجرت في هذا الحيّ انتصرت بفضل روح التضحية والفداء التي كان يتحلّى بها الشهداء على أسس تعاليم القائد أوجلان.

تلك التضحيات الجسيمة التي أبداها خيرة مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة في مدينة حلب دفاعاً عن المدنيين كانت محل تقدير وتقديس من قبل الكثيرين، فهم من دافعوا عن حي الشيخ مقصود وهم من حرّروا الأحياء الشرقية إلى جانب حي الأشرفية والسكن الشبابي من براثن المرتزقة.

كان لا بدّ من ترك بصمة تفصح لأبناء الشهداء والجيل الجديد الملاحم التي سطّرت والدوافع والأهداف التي وضعت وسخّرت لها الدماء لتحقيقها.

كان المقترح الأوّل من قبل القيادي في وحدات حماية الشعب نوري يكتا لجمع ما أمكن ممّا تبقّى من أشياء تحمل في عبقها رائحة المقاومة، فاتخذ القرار وعزم على التنفيذ في وقت لا تزال فيه رائحة البارود المحترق تسود أرجاء حي المقاومة، فافتتحت الحديقة أبوابها أمام الأهالي في الرابع من نيسان عام 2015 بعد أشهر من العمل فيها من قبل مقاتلين استشهدوا على أسوار حي الشيخ مقصود، ومن الشهداء الذين شاركوا في إنشاء الحديقة هم "فراس، جيا، حيدر، حسن مليس". حيث استشهدوا في وقتٍ لاحق بمقاومة الحي العظيمة أمام مرتزقة جيش الاحتلال التركيّ.

وصف أجزاء الحديقة

تتربّع الحديقة على سفح هضبة تطلّ على حي الشيخ مقصود، وتقدّر مساحتها بـ 7 آلاف متر مربّع، مزروعة بالأشجار المثمرة والورود.

يبدأ المدخل الرئيس بممرّ عريض مبلّط تكسيه نبتة الدالية الخضراء وعلى جانبيه زهور من مختلف الأنواع والأشكال، وينتهي المدخل بفرعين، أحدهما يؤدّي إلى ساحة عبر درج، علّقت فيها صور شهداء مقاومات ثورة التاسع عشر من تموز، وقبل الوصول إلى الساحة المذكورة وعلى الطرف الأيسر يوجد اسم APO" " وهو لقب القائد عبد الله أوجلان، حيث بني بالأحجار بعناية، ولوّن بألوان الأحمر والأخضر والأصفر.

أمّا الفرع الآخر فيؤدّي إلى الغرفة التي أُنشِئت لاحتواء ذكريات مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، إضافة إلى المكتبة التي توضع بها كتب وصور القائد أوجلان بمختلف مراحل العمر.

تضمّ المكتبة كتباً بالنّسخ العربية والكردية، مثل "مانيفستو الحضارة الديمقراطية، وحقيقة القيادة، أهمية التدريب، تاريخ كردستان، تاريخ المرأة، الحوار" وكتب أخرى مثل "ملفات تركيا" وكلّها من مؤلّفات القائد أوجلان.

وما بين الساحتين الرئيسيّتين نصبت 11 سارية تحمل 10 منها أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، أمّا الباقية فتحمل صورة القائد أوجلان والتي سمّيت الحديقة باسمه.

أمّا الغرفة، طولها حوالي 10 أمتار وعرضاً حوالي 3 أمتار، وضع فيها أهالي الحي بعض الأغراض ضمن صناديق من الزّجاج تحمل في باطنها قصّة مقاتل بكلّ تفاصيلها المتوفّرة والذكريات والقصص التي بنيت على أساس الأحداث التي بدأت بالفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2012 و2017.

كما يوجد في الصناديق دفاتر للذكريات نقشت عليها تفاصيل صغيرة وتشرح للكثيرين المعنويات والمبادئ التي كان يتحلّى بها هؤلاء المضحّون.

إلى جانب ذلك توجد بعض الأغراض المميزة أو المفضّلة للشهداء مثل طبل الشهيد عكيد والذي استخدمه لرفع المعنويات في جبهات القتال بمواجهة مرتزقة جبهة النصرة وغيرها من تلك التنظيمات الإرهابية.

وتكريماً للشهيد جكدار عفرين الذي كان محبّاً للحمام، فكان يقوم بتربيته في جبهات الحي، تم تخصيص مكان خاصّ في الحديقة لتربية الحمام من قبل المقاتلين بعد استشهاده في المعارك التي اندلعت في الحيّ.

(إ)

ANHA