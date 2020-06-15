هدية شمو: تركيا بهجماتها تهدف لمحو الثقافة الكردية العريقة

في تصريح خاص لوكالة هاوار قالت عضوة حركة المرأة الإيزيدية "إيزيدخان" هدية شمو ، إن الاحتلال التركي بدء هجومه على قضاء شنكال في باشور كردستان بعد أن قررت العديد من العائلات الإيزيدية التي نزحت من شنكال بعد هجوم مرتزقة داعش ٢٠١٤ من مخيمات باشور إلى ديارهم.

وكانت أكثر من ٤٠ عائلة إيزيدية عادت خلال اليومين الماضيين.

ولفتت هدية شمو، أن تركيا تهدف لمنع عودتهم في سبيل إبعادهم عن أرضهم التي تعتبر المخزون الثقافي للتراث الكردي الأصيل.

هدية شمو أوضحت، أيضاً إن ما لم تستطع داعش إكماله يعمل الاحتلال على الاستمرار به وتنفيذ المجازر بحق الكرد الإيزيديين. وقالت: "الإيزيديون عانوا كثيرا من أجداد الترك العثمانيون على مر تاريخهم الطويل وتعرضوا للعديد من المجازر".

ورأت هدية شمو، أن الهجمات التركية أتت في ذكرى مجزرة الأمن التي ارتكبت بيد أجدادهم العثمانيين، في محاولة منهم القضاء والإبادة على الثقافات العرقية والأقليات.

ANHA