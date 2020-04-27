هدوء كورونا يوجه الدول لخطط رفع العزل تدريجياً

وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية بلغ عدد الإصابات حول العالم إلى لحظة إعداد هذا التقرير 2,995,699, فيما بلغ عدد المتعافين 881,561 وتوفي 207,020 مصاب.

وعلى الرغم من أنّ حصيلة المصابين بكوفيد-19 باتت تناهز ثلاثة ملايين، نصفهم في القارة العجوز, وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الوباء من جديد, تستعدّ حكومات دول عدّة لتخفيف جزئي للقيود المشددة, والعودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية.

في الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا إلى اليوم نحو مليون شخص والوفيات أكثر من 54 حالة, باتت تعاني مشاكل عدة في الاقتصاد, كما أن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 16 بالمئة بحسب تأكيد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت.

وقال هاسيت خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين"، مضيفا "سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل".

وتأتي تصريحات مستشار البيت الأبيض عقب تحذيرات خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

في إسبانيا، ووفق قواعد جديدة سُمح أمس الأحد, للأطفال بالنزول إلى الشوارع لأول مرة منذ 6 أسابيع.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعدد الإصابات وسجّلت إلى اليوم 226,629 إصابة، توفي منهم 23,190 مصاب.

وفي إيطاليا التي سجلت 260 حالة وفاة في أدنة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، ليبلغ عدد الوفيات فيها 26,644 من أصل 197,675 مصاب, وذكرت السلطات الإيطالية, أن المدارس ستعاود فتح أبوابها في أيلول/سبتمبر المقبل، بينما بإمكان العديد من الأعمال التجارية استئناف نشاطاتها الأسبوع المقبل.

ويتوقع أن تصدر السلطات الفرنسية الثلاثاء المقبل مجموعة من الإرشادات، ومخططاً لفتح المدارس والعودة إلى العمل.

كما وأعلنت السعودية الأحد أنها سترفع حظر التجوال مدة 24 ساعة جزئيا، وستسمح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها لساعات محددة, مع استمرار إغلاق مدينة مكة المكرمة على مدار الساعة.

وفي إيران وعقب تصريحات الرئيس الإيراني حول إعادة فتح الأضرحة والمواقع الدينية في 127 منطقة توصف بأنها "مناطق بيضاء" بعد تصديق وزارة الصحة عليها، فإنها ستفتح إما بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو في منتصف رمضان (في 9 مايو/أيار).

وحذر رئيس قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية من أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا، مما يعني أن عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 الناتج عن الوباء لا يزال في ارتفاع, مضيفاً أن "الناس لا يجب أن يعتقدوا أن الوباء قد انتهى، ويمكنهم التجول كما يحلو لهم"، وشدد على ضرورة البقاء في المنزل "الناس يجب أن يبقوا في المنزل، إذا لم يكن لديهم أي شيء مهم للقيام به في الخارج".

وفي ألمانيا كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، عن انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1018 حالة جديدة مقارنة بـ1738 في اليوم السابق, موضحاً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 155193.

هذا وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان منذ أسبوع أن فيروس كورونا المستجد بات "تحت السيطرة".

كما أقر ت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي قواعد موحدة وملزمة في جميع أنحاء البلاد بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إطار عودة تدريجية لمزيد من الموظفين إلى أماكن العمل، وذلك بحسب تصريحات وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل.

كما وحذر أمس الأحد, وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من الإسراع في إعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، مبيناً إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة إلى حرية السفر والتنقل بعد القيود التي فُرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" إن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أو لا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة".

( ر ح)