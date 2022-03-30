هدوء حذر يشهده مخيم الهول وسط استمرار التحري عقب يوم من هجوم خلية لداعش

شهد مخيم الهول شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في الـ 28 من آذار الجاري، هجوماً لخلية من خلايا مرتزقة داعش داخل المخيم على دورية لقوى الأمن الداخلي المخصصة لضبط أمن المخيم، والتي انتهت بقضاء الأخيرة على أحد مرتزقة الخلية، واعتقال آخرين. كما كثفت قوى الأمن الداخلي من توجد عناصرها في المخيم.

وشنت الخلية الهجوم، لدى مداهمة القوات الأمنية لعدد من الخيم داخل القسم الخامس المخصص للسوريين في المخيم، واستهدفت فيه آليات قوى الأمن بعدد من القذائف من نوع أربي جي، حسب ما أكده بيان قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، الذي صدر يوم أمس.

ويشهد مخيم الهول اليوم هدوءً حذراً، مع بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية، حسب ما أكده مراسلنا من ناحية الهول، مع مواصلة قوى الأمن الداخلي تعزيز الطوق الأمني حول سور المخيم، واستمرارها في التحري عن ملابسات الهجوم.

(ه أ/أم)

ANHA