هدوء حذر في قامشلو يتخلله أصوات إطلاق نار بين الحين والآخر

وبدأت ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق بالهجوم على حاجز لقوى الأمن الداخلي بالقرب من حي الطي بمدينة قامشلو ما أدى إلى استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي، في حوالي الساعة الـ22:00 من مساء أمس الثلاثاء.

وردّت قوى الأمن الداخلي على الهجوم وتمكنت من السيطرة على الحاجز الواقع على مدخل حي الطي الذي انطلق منه هجوم ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق.

وفي حوالي الساعة الـ 02:00 من فجر اليوم هدأت حدة الاشتباكات. ويخيّم على المدينة هدوء حذر يتخلله أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة بين الحين والآخر.

(م)

ANHA