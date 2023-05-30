هدوء حذر في الخرطوم بعد تمديد وقف إطلاق النار

قال سكان إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق، حسب سكاي نيوز عربية.

ووافق طرفا الصراع الذي اندلع منتصف نيسان، على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً لـ 5 أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقرراً مساء الإثنين، ويهدف الاتفاق إلى "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين".

وأعلنت الرياض وواشنطن مساء أمس الإثنين، 29 أيار/ مايو، خلال بيان مشترك عن "توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 أيار/ مايو لفترة قصيرة لمدة - خمسة أيام - وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي".

وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معاً ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.

(د ع)