هدوء حذر على أسوار سجن الصناعة مع استمرار عمليات التمشيط في محيطه

وأفاد مراسلنا من داخل حي غويران، أن هدوءاً حذراً يخيّم على حي غويران ومحيط سجن الصناعة المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد أن تمكنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة خلايا داعش التي هاجمت السجن داخل أسواره، منذ اليوم الثالث، واندلاع اشتباكات متقطعة ليلة أمس.

في اليوم الخامس وعن آخر التطورات وتحركات خلايا داعش التي هاجمت السجن، أشار مراسلنا إلى أن وجود الخلايا يقتصر على بعض أبنية السجن فقط داخل أسواره، بعد سيطرة قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية على بعض الأبنية الأخرى داخله.

وتشهد مدينة الحسكة حظر تجوّل كلّي فرضته هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا، وعمليات تمشيط لقوى الأمن الداخلي في الأبنية المجاورة للسجن، وبعض شوارع حي غويران من جهته الشرقية والجنوبية، مع تحليق مكثف لمروحيات وطائرات حربية للتحالف الدولي ضد داعش، على علو منخفض.

وشهدت مدينة الحسكة، منذ مساء الخميس من الأسبوع الفائت، اشتباكات قوية بين قوى الأمن الداخلي بمساندة قسد، وخلايا مرتزقة داعش، استخدمت فيها حتى الأسلحة الثقيلة، وقصف من طيران ومروحيات التحالف، بعد أن شنت خلايا لداعش هجوماً على سجن غويران المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش المعتقلين.

(أم)

ANHA