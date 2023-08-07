HDP: يجب إنهاء نظام العزلة المفروضة في إمرالي

أصدرت هيئة القانون وحقوق الانسان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي بيانا فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان.

وجاء في بيان حزب الشعوب الديمقراطي: ” منذ ان نقل السيد عبد الله أوجلان إلى سجن جزيرة إمرالي في 15 فبراير 1999 بمؤامرة دولية، وهو يقطن في زنزانة فردية، ومُنع لقائه بأسرته ومحاميه بإهمال جميع الإجراءات القانونية. في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات اللاإنسانية في إمرالي بطريقة منهجية، ستكون قد مرت 4 سنوات منذ اليوم الذي لم يلتقي فيه المحامون مع أوجلان.

العزلة المطلقة

وتابع البيان على النحو التالي:

“حتى عام 2011 ، كان حق أوجلان في مقابلة محاميه محدوداً بساعة واحدة في الأسبوع ، لكن لم يكن هناك بند من هذا القبيل في القانون ؛ وعلى الرغم من هذا التقييد ، فقد تم منع هذه اللقاءات دائمًا بحجة ” الظروف الجوية” او “تعطل السفينة”. من 27 يوليو 2011 و إلى اليوم ، ما بين 2 ايار و 7 آب 2019، تم عقد 5 اجتماعات فقط للمحامين. وعُقد آخر هذه الاجتماعات الخمسة في 7 آب 2019. لم يلتقِي هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش بمحاميهم منذ 16-17 مارس 2015 عندما تم نقلهم إلى إمرالي. ولم يتم الرد على الطلبات الكتابية التي قدمها المحامون إلى النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي.

في التقرير الذي تمت مشاركته مع الرأي العام في 5 آب 2020 من قبل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) ؛ عرُّف عن الحالة التي لا يمكن فيها الحصول على معلومات من إمرالي على أنها ” معزل عن العالم الخارجي” أو الغياب المطلق عن الاتصال، وذكر أن هذا الوضع غير مقبول واقترح إنهاء هذا الوضع. كما أعلنت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أنها ذهبت إلى إمرالي خلال زيارتها لتركيا في الفترة من 20 إلى 29 أيلول 2022 ، لكنها لم تدلِي بأي تصريح بخصوص أوضاع السجناء.

العزلة مرتبطة بسياسات الحرب

وأعلن محامو أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرون أنهم ناشدوا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإنهاء العزلة المطلقة. تم قبول هذا الطلب و تم ابلاغ الحكومة بموجب القرار الصادر في 6 آب 2022 أنه “يجب إنهاء حالة العزلة على من تقدموا للزيارة وأن يتم اللقاء مع أي محامٍ يريدون مقابلته دون عائق “. ومع ذلك ، لم يتم الاعتراف بتقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ولا قرارات الأمم المتحدة ، ولم يتم اتخاذ أي خطوات لإنهاء العزلة المطلقة. بعد المكالمة الهاتفية في 25 آذار 2021 ، والتي انقطعت فجأة ، لم ترد أي معلومات من السيد أوجلان.

نظام العزلة المطبق في إمرالي منذ 24 عامًا ؛ تعسفي وتمييزي و ضد القوانين والاتفاقيات الدولية. إذا اعتبر الناس هذا النظام الذي استمر لمدة 24 عاماً مجرد سياسة سجن عادية ، وان تم تبرير العزلة فقط من الجانب القانوني ، سيكون احتمال الحصول على نتائج من الاحتجاج على هذا القانون ضئيلاً. يمكن تفسير نظام العزلة بسياسات الدولة التي تهدف الى عرقلة المشكلة الكردية ، بالإضافة لمنظورها الأمني وسياساتها الحربية في الشرق الأوسط. الدور والمهمة الاجتماعية التاريخية للسيد أوجلان في حل المشكلة الكردية هي السبب الرئيسي لهذه العزلة. مع عزلة إمرالي ، يتعمق مأزق المشكلة الكردية ويختفي الأمل في السياسة الديمقراطية وتحقيق السلام للشعب.

يجب انهاء نظام العزلة

لهذه الأسباب؛ هذه العزلة التي تنتهك جميع القواعد القانونية الوطنية والدولية، ولا سيما قوانين حظر التعذيب وسوء المعاملة التي يتم تجاهلها في سجن جزيرة إمرالي والتي أنشأتها المنظمات الدولية، يجب إزالتها فورًا ويجب ضمان الحقوق القانونية الأساسية، وخاصة حق الاجتماع مع المحامين. واذا طبقت تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب فعلا ، فينبغي اتخاذ خطوات نحو القضية واتباع قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ووضع حد لنظام العزلة”.

(سـ)