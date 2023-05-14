HDP: لا تنخدعوا بالمعلومات المضللة حول نتائج الانتخابات

قال المتحدث باسم مركز منسقية متابعة الانتخابات في حزب الشعوب الديمقراطي، محمد رشدي ترياكي، إن نتائج فرز الأصوات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول اعتباراً من الساعة الـ 18.00 بدأت بالتراجع بشكل كبير، وقال في ذلك: "إذا صدقنا النتائج التي تنشرها وكالة الأناضول فهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية قد فاز بثلاث مقاعد برلمانية في جولميرك".

وقال ترياكي إنه بحسب النتائج التي تنشرها الهيئة العليا للانتخابات فإن نسبة أصوات كمال كليجدار أوغلو بلغت أكثر من 47 بالمائة. كما نوه إلى أن النتائج الحالية غير دقيقة.

كما نوه ترياكي إلى أن وكالة الأناضول وهي الوكالة الرسمية للدولة تعمل كمكتب إعلامي لصالح حزب العدالة والتنمية.

(ك)