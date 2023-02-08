HDP يرسل مساعدات وفرق طبيّة إلى المناطق المتضرّرة من الزلزال والدولة تعرقل وصولها

خلّف الزلزال الذي ضرب مرعش في الـ 6 من شباط الجاري بشدّة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر؛ دماراً هائلاً في مدن مرعش، ديلوك، ملاطيا، سمسور، رها، آمد وكلس في باكور كردستان ومدن عثمانيّة، أضنة وهاتاي في تركيا بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق في سوريا. وسارعت العديد من المنظمات والأحزاب والمؤسسات لنجدة ومساعدة الأهالي في المناطق المتضرّرة.

حزب الشعوب الديمقراطي أرسل 30 شاحنة من المساعدات لكنّ الشرطة التركيّة صادرت عدداً منها

وفقاً لخبرٍ نشرته وكالة ميزوبوتاميا؛ فقد أرسل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) 30 شاحنةً من المساعدات إلى المناطق المتضرّرة من الزلزال، لكنّ الشرطة التركية صادرت عدداً منها، وكشف مسؤولون في الحزب أنّ الدولة تستمرّ بعرقلة إرسالهم للمساعدات على الرغم من موافقتهم على توزيعها مع إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD). ودعا الحزب الجميع وفي مقدّمتهم الشباب إلى المساهمة في توزيع المساعدات.

وكشف المسؤولون أنّهم أرسلوا مساعدات تتضمن أغذية ومياه وأغطية ومواد أساسيّة من مدن ويرانشار وآمد ووان وأرديش وميردين وإسطنبول وقونيا وأديرنة وإيله وان وشرنَخ وبازيد وآكري إلى المناطق المتضرّرة من الزلزال.

الفرق الطبيّة

كما أرسل الحزب فرق طبيّة يتألّف كلّ منها من عشرة أشخاص إلى المناطق التي لا توجد فيها الفرق الطبيّة التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التابعة للدولة التركيّة أو تعاني من نقصٍ في الكوادر الطبيّة، وبدأت الفرق الطبيّة المرسلة إلى مرعش، ديلوك، سمسور ورها عمليات البحث والإنقاذ. وكشف المسؤولون في منسقية حزب الشعوب الديمقراطي الذين يديرون حملة المساعدة في جميع المدن أنّ هناك حاجة ماسة لمياه الشرب والأغذية والاحتياجات الأساسيّة.

(ر)