HDP يعلق على اعتقال ناشطات كرديات: السلطات التركية تهاب نضالهن

تعقيباً على حملة الإبادة السياسية المتواصلة، التي تشنها سلطات النظام التركي ضد النشطاء السياسيين في باكور (شمال كردستان) وتركيا، والاعتقالات الأخيرة بحق 25 امرأة، وإصدار أوامر بسجن 11 منهن، قال حزب الشعوب الديمقراطية HDP، إن "هذا يدل على مدى خوف حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) من نضال ومقاومة النساء الكرديات".

جاء ذلك، خلال بيان، أصدرته اليوم الأحد، بشأن حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات التركية في الـ 16 آذار/ مارس المنصرم، بحق 25 امرأة، بحجة مشاركتهن في فعاليات اليوم العالمي للمرأة (8 آذار)، ويوم مناهضة العنف (25 تشرين الثاني)، نقلته وكالة فرات للأنباء.

أكد "أننا سوف نقف ضد العنف والظلم وحملة الاعتقالات التي تطال النساء من خلال تطوير نظامنا ونضالنا من أجل المساواة والكفاح ضد الاعتداءات على النساء"، مجدداً تأكيده "لن يستطيعوا منعنا من النضال من أجل الحرية والمساواة عبر الاعتقالات، سوف نستمر في نضالنا ومقاومتنا بكل تصميم وإرادة".

معرباً في الوقت ذاته عن وقوفه إلى جانب النساء المناضلات في مقاومتهن من أجل الحرية.

ومن بين المعتقلات، الرئيسة المشتركة لبلدية ناحية بسمل كولشن اوزر، والرئيسة المشتركة لبلدية سور، وفيليز بولوتكين وعضوات مجلس البلدية، جالا اوكان وأمينة كايا وأسماء افتورتك وبهارا كاركاش اولوغ وسونغول كابانجي.

(ي م)