حدة التظاهرات تزداد في إيران.. وقوات الأمن تفرقها بالذخيرة الحية والغاز المسيل

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة في عدة محافظات يوم الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الافتراضي، مع استمرار انتشار الاحتجاجات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض الدعم الغذائي في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300٪ لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق. سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى سياسية، حيث دعت الحشود إلى إنهاء الحكم الاسلامي.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الافتراضي مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن أعداد القتلى.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الافتراضي، الخميس، اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان وسط إيران، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين في شهر كورد وحفشجان، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

وشوهد المتظاهرون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في أحد مقاطع الفيديو "لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معاً".

وحذر المسؤول البارز في الشرطة قاسم رضائي يوم الخميس، من أن "التجمعات غير القانونية لا تطاق وستتم مواجهتها"، بحسب وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية شبه الرسمية.

واعترفت الحكومة الأسبوع الماضي، بالاحتجاجات، لكنها وصفتها بأنها تجمعات صغيرة. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي باعتقال "العشرات من المشاغبين والمحرضين".

ويخشى حكام إيران تكرار احتجاجات 2019، وهي الأكثر دموية في تاريخ إيران، على الرغم من أن السلطات رفضت تقارير تحدثت حينها عن عدد القتلى بما في ذلك أكثر من 300 شخص وفقاً لمنظمة العفو الدولية، ورواية لرويترز عن 1500 قتيل.

كما خفضت الحكومة دعم السلع الأساسية بما في ذلك زيت الطهي ومنتجات الألبان في خطوة وصفت قرارها بأنه "إعادة توزيع عادلة" للدعم لذوي الدخل المنخفض.

لكن المحتجين وسعوا مطالبهم، مطالبين بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الحكم "الاسلامي" وسقوط قادتها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الافتراضي.

قال بعض مستخدمي وسائل التواصل الافتراضي داخل إيران إن خدمات الإنترنت تعطلت منذ الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة من قبل السلطات لوقف استخدام وسائل التواصل الافتراضي لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع الفيديو. فيما قال مسؤولون إيرانيون إنه لم يحدث انقطاع في الوصول إلى الإنترنت.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من نصف سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة المتزايدة وتراجع العملة الوطنية وفساد الدولة، أدت العقوبات الأميركية إلى مزيد من الشلل في الاقتصاد.

(م ش)