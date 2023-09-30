هدفهم كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

تتعالى أصوات أبناء شمال وشرق سوريا المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان يوماً بعد يوم.

المواطنة زين أحمد من مدينة كوباني، أوضحت: "المؤامرة التي تعرض لها القائد مستمرة ليومنا الراهن، حيث تهاجم دولة الاحتلال التركي جبال كردستان، وكل بقعة جغرافية يعيش فيها الكرد، أملاً منها في تحقيق مخططاتها، فبعد أكثر من 25 عاماً لم تصل الدول المتآمرة لأهدافها؛ لأن نضال القائد أكبر من مخططاتها، لذلك فرضوا عزلة مشددة بحقه داخل سجنه الانفرادي في جزيرة إمرالي".

وأكدت زين أحمد أن: "العزلة المفروضة على القائد هي بموافقة دولية. ولو لم يكن كذلك لرأينا المنظمات التي تدعي أنها إنسانية تضغط على دولة الاحتلال لمنحه حقوقه، للأسف جميع من يدّعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان ولكنه في الحقيقة بات رهيناً للقوى الدولية التي تبحث عن مصالحها على حساب شعب المنطقة".

أما المواطنة روكن تمو فأوضحت أن: "دولة الاحتلال لن يهدأ لها بال طالما هناك كردي على وجه الأرض، لذا تحاول بكل قوتها محوهم من على وجه الأرض، ولتحقيق ما تصبو إليه تفرض عزلة مشددة على قائدنا، لأنها تعلم أن القائد هو من أحيا الكرد بعد عصور من الظلام، ولا تعلم بأن الكرد كبروا على فكر وفلسفة القائد التي تعد أقوى من كل المخططات".

وأوضحت روكن تمو: "حان وقت الحرية الجسدية للقائد، حان وقت حرية الشعوب، إنه وقت النهوض والانتفاض بوجه دولة الاحتلال التركي وكسر أبواب سجن إمرالي".

بدورها، أكدت المواطنة بديعة إسماعيل أن شعب المنطقة أصبح واعياً بفضل القائد عبد الله أوجلان، ولن تستطيع دولة الاحتلال التركي النيل من إرادته، وأكدت أن هدفهم اليوم هو كسر العزلة المفروضة على القائد.

ونوّهت بديعة إسماعيل إلى أن: "دولة الاحتلال تخشى من السلام الذي ينادي به القائد، فاليوم مشروع الأمة الديمقراطية شكّل ضربة قاضية لمخططات دولة الاحتلال، وهي تعلم جيداً بأن نهايتها اقتربت ولهذا تهاجمنا بشتى الطرق وتفرض العزلة على قائدنا".

(ن ك)

ANHA