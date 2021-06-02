بتاريخ الـ 25 من أيار الماضي، أطلق طلبة جامعة روج آفا مبادرة تحت شعار "المستقبل يتحدث"، وذلك من خلال بيان.

وعن هذه الحملة وأهدافها ومخططاتها، أجرت وكالتنا لقاء مع عضو المبادرة، مصطفى حسين، الذي أشار في بداية حديثه إلى أن الطلبة التمسوا المرحلة الحساسة التي يعيشها العالم، ولهذا أطلقوا حملتهم.

حسين أوضح أن الدولة التركية احتلت مناطق في شمال وشرق سوريا، وترتكب جرائم ضد الإنسانية فيها، وقال "بسبب هذه الجرائم والسياسات هناك مخاطر تهدد مستقبلنا".

وتابع مصطفى حسين حديثه بالقول "من خلال مبادرتنا هذه نعمل على سد الطريق أمام الاحتلال، بالإضافة إلى العمل على إيصال صوتنا وموقفنا إلى الطلبة في كافة أنحاء العالم".

وقال حسين إنهم يدعون الطلبة في أنحاء العالم إلى مساندة ودعم مبادرتهم، وأضاف "لدينا تواصل وعلاقات مع الجامعات، وهدفنا الآن هو توسيع علاقاتنا خارج نطاق روج آفا، وخاصة في أجزاء كردستان الأخرى والعالم، ولهذا سنتواصل مع الطلبة".

حسين أوضح في سياق حديثه، أن دولة الاحتلال التركية لها مآرب في توسيع احتلالها للمنطقة، ومن الممكن أن تشن المزيد من الهجمات بهدف احتلال مناطق أخرى، وقال "سنعمل كل ما بوسعنا لفضح هذه السياسات والجرائم".

وبيّن مصطفى حسين أنهم يتواصلون مع جامعة كوباني كخطوة أولى، بهدف ضمهم إلى المبادرة.

وفي نهاية حديثه، أشار مصطفى حسين إلى أن النساء في المناطق المحتلة، والتي تفرض الدولة التركية سيطرتها عليها في سوريا وليبيا، يتعرضن للتحرش والاغتصاب، واختتم بالقول "فضح هذه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة هي من أهداف مبادرتنا".

(د ج)

ANHA