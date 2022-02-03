استعداداً للمشاركة في مراسم تشييع جثامين 7 مقاتلين، استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة خلال حملة "مطرقة الشعوب"، والتي ستقام اليوم في مزار الشهيد رستم جودي بقرية بر كفري، وحداداً على أرواحهم الطاهرة، أغلق أهالي ناحية الدرباسية محالهم، وتوجهوا إلى مزار الشهيد رستم جودي للمشاركة في المراسم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت خلال بيان استشهاد 121 من مقاتليها، والعاملين في سجن الصناعة خلال حملة "مطرقة الشعوب" ضد هجوم الذي شنه مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

(أح)

ANHA