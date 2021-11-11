حداد في قامشلو على أرواح شهداء مجزرة الهلالية... والمواطنون يستعدون للمشاركة في مراسم تشييعهم

وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت في 9 تشرين الثاني الجاري سيارة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، أسفرت عن استشهاد الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو، وحفيديه، مظلوم ومحمد كلو.

وتنديداً بذلك خرج الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يوم أمس الأربعاء في تظاهرة حاشدة تحت شعار "مستمرون حتى النهاية في تبني حرب الشعب الثورية"، لإيصال رسالة إلى الاحتلال التركي أنهم ماضون في المقاومة ضد هجمات الاحتلال.

وحداداً على أرواح شهداء المجزرة، وللمشاركة في المراسم التشييع التي ستقام اليوم في الساعة 10:30، بمزار الشهيد دليل ساروخان، أغلقت اليوم كافة المحلات التجارية في السوق العام لمدينة قامشلو.

هذا وستنطلق مراسم التشييع من دوار سوني وسط المدينة، صوب مزار الشهيد دليل ساروخان لتوارى جثامين شهداء المجزرة الثرى.

(كروب/آ)

ANHA