هبوط تاريخي جديد لليرة التركية

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأميركي، اليوم، بفعل الضغوط التضخمية، في ظل السياسات المالية الخاطئة التي تديرها الدولة، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمائة، على ما أفادت وكالة رويترز.

وأدى دعم رئيس دولة الاحتلال التركي لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمائة العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتباراً من حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 بالمائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

(د ع)