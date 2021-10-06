هبوط مستمر لليرة التركية.. وتفاقم في الأزمة المعيشية

ووفق بيانات، تراجعت الليرة لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار اليوم الأربعاء.

وبلغت الليرة 8.9250 في الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر أيلول، وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وتزايد سعر الدولار مقابل تدهور الليرة، ضاعف من الأزمات المعيشية للأتراك.

جاء ذلك بحسب دراسة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية والمجتمعية بجامعة "باهتشة شهير" في اسطنبول، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية عن وسائل إعلام تركية.

وأشارت الدراسة التي استندت على بيانات منصة التسويق العقاري، إلى أن أسعار العقارات السكنية المطروحة للبيع والمعروضة للإيجار في اسطنبول، بلغت ذروتها بالتزامن مع العودة إلى الجامعات، حيث ارتفعت الإيجارات بنحو 50.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأضافت "وفق محللين ارتفعت إيجارات المنازل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، والتراجع في قطاع الإنشاء بسبب جائحة كورونا، وساهمت عودة الطلاب الجامعيين إلى الدراسة بعد عام من التعليم عن بعد في زيادة الإيجارات".

كما أوضحت الدراسة أن الإيجارات في مدينة إسطنبول شهدت زيادة صادمة بلغت 8.4% خلال الشهر الأخير، على خلفية عدم كفاية المنازل المطروحة للإيجار لتلبية الطلب المتزايد.

(ش ع)