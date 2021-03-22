هبوط حاد لليرة التركية وخبراء يتوقعون المزيد

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ سعر صرف الليرة 8,3974 مقابل دولار امريكي في الساعة 53:7 من صباح اليوم، وهو أدنى معدل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واعتبر قرار أردوغان بإقالة المحافظ ناجي إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي ضربة لثقة المستثمرين، وتسبّب في إثارة المخاوف من أن البلاد قد تسير مجددًا في مسار أسعار صرف متدنية للغاية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن بير همرلوند، كبير خبراء الأسواق الصاعدة، لدى مصرف سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن "إس إي بي" في ستوكهولم إن "رأس المال يهرب اليوم الإثنين والبنك المركزي التركي ليس لديه سوى موارد محدودة لحماية الليرة".

وأَضاف إنه "لا يمكن استبدال محافظ بنك مركزي متشدد بمحافظ وديع من دون أن تتوقع الأسواق حدوث تحول في السياسة، فظروف إقالة إقبال التي جاءت بعد يومين من رفع أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول أكثر حدة في توقعات المستثمرين".

(آ س)